Стаднік каже, що йому чого тільки не обіцяли... навіть трактор
16:36, 24 березня 2008Суспільство
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Тепер буде Шевроле...
|Віктор Ющенко і Леонід Стаднік
Запорізький автомобілебудівний завод модифікував звичайний автомобіль «Шевроле Такума» з урахуванням потреб Л.Стадніка, оскільки в звичайному автомобілі для українського богатиря недостатньо місця.
«Скільки мені було обіцяно, ви не уявляєте. Обіцяли і трактор, і машину, але був би радий хоча б якому-небудь засобу пересування...», - зауважив Леонід Стаднік.
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