Стаднік каже, що йому чого тільки не обіцяли... навіть трактор

Голова Правління Запорізького автомобілебудівного заводу Микола Євдокименко розповів, що задля того, аби адаптувати автомобіль «Шевроле Такума» до вимог особливостей статури Леоніда Стадніка – найвищої людини у світі, інженери “внесли конструкторські зміни у переднє пасажирське сидіння, що дозволило його максимально опустити. Додатково, було переконструйовано підголівник”. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі корпорації УкрАВТО.

Запорізький автомобілебудівний завод модифікував звичайний автомобіль «Шевроле Такума» з урахуванням потреб Л.Стадніка, оскільки в звичайному автомобілі для українського богатиря недостатньо місця.

«Скільки мені було обіцяно, ви не уявляєте. Обіцяли і трактор, і машину, але був би радий хоча б якому-небудь засобу пересування...», - зауважив Леонід Стаднік.