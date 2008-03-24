Біля станції метро «Харківська» в Києві горить ринок (фото)

21:12, 24 березня 2008
Суспільство
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Полум`я охопило всю територію ринку

У Києві, біля станції метро «Харківська», горить критий ринок «Вирлиця». Про це з місця подій повідомив співробітник Кореспондент.net.

Пожежа почалася близько 18:45.

На місці працюють чотири пожежників розрахунку. Під`їжджають нові пожежні машини.

Полум`я розповсюджується на всю територію ринку.

Фото Олександра Заровного / УНІАН

 

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