Біля станції метро «Харківська» в Києві горить ринок (фото)

Полум`я охопило всю територію ринку

У Києві, біля станції метро «Харківська», горить критий ринок «Вирлиця». Про це з місця подій повідомив співробітник Кореспондент.net. Пожежа почалася близько 18:45. На місці працюють чотири пожежників розрахунку. Під`їжджають нові пожежні машини. Полум`я розповсюджується на всю територію ринку. Фото Олександра Заровного / УНІАН

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