Біля станції метро «Харківська» в Києві горить ринок (фото)
21:12, 24 березня 2008Суспільство
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Полум`я охопило всю територію ринку
У Києві, біля станції метро «Харківська», горить критий ринок «Вирлиця». Про це з місця подій повідомив співробітник Кореспондент.net.
Пожежа почалася близько 18:45.
На місці працюють чотири пожежників розрахунку. Під`їжджають нові пожежні машини.
Полум`я розповсюджується на всю територію ринку.
Фото Олександра Заровного / УНІАН
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