Басс: вибори в Києві негативно позначаться на інвестиціях

Вибори мера Києва негативно позначаться на інвестиційній привабливості столиці. Таку думку сьогодні на прес-конференції висловив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вибори завжди негативно позначаються на інвестиційній активності. «Йдеться про ризики, оскільки будь-який інвестор, вітчизняний, а особливо зарубіжний, аналізує ризики. Дуже часто юридичні ризики, пов`язані зі зміною влади і в країні і місті, позначаються на рейтингах, зокрема й на інвестуванні в конкретні проекти», - зазначив Д.БАСС і додав: «Я думаю, що, звичайно ж, буде певна пауза і багато інвесторів можуть зайняти позицію очікування».

Разом з тим, Д.БАСС зазначив, що «цей ризик ми не беремо до уваги, оскільки на сьогоднішній день нам необхідно демонструвати стабільну роботу. Для будівництва метро, доріг і мостів, що є для нас пріоритетом, ми маємо шукати партнерів вже сьогодні».