Тимошенко слід зосередитися на економіці (опитування)

Переважна більшість українських експертів вважає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО в першу чергу має зосередити свою роботу на проведенні ліберальних економічних реформ.

Про це свідчать результати експертного дослідження “100 днів України: робота парламентсько-урядової коаліції”, проведеного Інститутом глобальних стратегій (ІГЛС), що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступником директора ІГЛС Уляною КИРІЄНКО.

Зокрема, 60% опитаних експертів переконані, що Кабмін має в першу чергу вирішити проблему відсутності капітальних вкладень в економіку, 50% - зношеності основних фондів, 80% - проблему корупції у вищих органах влади, 60% - проблему високого рівня інфляції.

При цьому найважливішими пріоритетами в роботі уряду експерти назвали відмову від посередників у схемах поставок газу в Україну (65-70%), піар-активність глави уряду (75%), виборчий процес – 60% (діяльність Ю.ТИМОШЕНКО багатьма сприймається як початок її президентської виборчої кампанії).

Серед пріоритетів, яким уряд Ю.ТИМОШЕНКО приділяє недостатньо уваги, експерти виділили створення умов для запобігання криз в економіці – 55%, кредитна політика – 50%, розвиток малого та середнього бізнесу – 45%, підвищення інвестиційної привабливості регіонів – 30%.

Опитування було проведено ІЛГС з 15 по 23 березня 2008 року. Всього було опитано 20 експертів – політологи, соціологи, економісти, редактори ЗМІ. Метод опитування – анонімне анкетування.