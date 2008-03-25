Микола Вересень запросить до студії начальника Київського метрополітену Петра Мірошникова

09:23, 25 березня 2008
Суспільство
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Сьогодні 25  березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Петро МІРОШНИКОВ – начальник Комунального підприємства "Київський метрополітен". Розмова про перспективи розвитку столичного метрополітену, а також про проблеми київської підземки.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 26 березня о 18.40

 

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