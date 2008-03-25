Микола Вересень запросить до студії начальника Київського метрополітену Петра Мірошникова

Сьогодні 25 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Петро МІРОШНИКОВ – начальник Комунального підприємства "Київський метрополітен". Розмова про перспективи розвитку столичного метрополітену, а також про проблеми київської підземки.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 26 березня о 18.40