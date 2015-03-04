У Чорнобилі можна створити потужний міжнародний економічний майданчик - депутат

Голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко не бачить проблеми в тому, аби ”повернути життя» у 30-кілометрову зону відчуження ЧАЕС при правильному і грамотному підході.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань ”Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об`єкт ”Укриття” та перспективи розвитку зони відчуження”.

Томенко зазначив, що Чорнобиль необхідно перетворити із ”страху для всього світу” на гордість України.

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Зокрема, на його думку, завершивши будівництво об`єкту ”Укриття”, там необхідно створити потужний міжнародний економічний майданчик, який дасть можливість ”не лише просити у світу, а показати, як інноваційно ми використовуємо цю біду вже на користь”.

У свою чергу директор Інституту проблем природокористування та екології Національної академії наук України Аркадій Шапар відзначив, що за період після аварії на ЧАЕС радіаційне забруднення суттєво зменшилося, а в деяких місцях зникло взагалі.

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”При цьому близько 95% прийшлося на природні процеси виносу радіонуклідів із забрудненої території”, - сказав він.

Так, за його словами, забруднені території суттєво зменшилися. ”А зона відчуження частково має бути використана у господарській діяльності”, - вважає Шапар.