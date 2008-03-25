“Велика Україна” проведе круглий стіл біля Міносвіти

27 березня о 13.30 біля Міністерства освіти та науки України активісти політичної партії “Велика Україна” проведуть акцію в форматі круглого столу, присвяченого проблемі корумпованості у вищих державних учбових закладах. Міністерству будуть передані для ознайомлення результати опитування «Купуючи диплом – продаєш майбутнє!”, яке проходило з 26 лютого по 4 березня серед студентів Луганська та Хмельницького в рамках антикорупційної програми політичної партії “Велика Україна”. Представникам міністерства також буде вручено еквівалент середньостатистичного хабара, який сплатили студенти у державних вузах міст, де проходило опитування за здачу зимової сесії. Телефони: 594 05 65, 8(050) 425 17 15, e-mail: velikaukraina@gmail.com.