У Львові затримали підозрюваних у збройному нападі на відділення банку

У місті Львів в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох місцевих жителів, обидва без постійного місця роботи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що зазначені громадяни ввечері ввірвалися до приміщення Львівського відділення одного з банків й під загрозою пістолета відібрали в касирів 36 тис. гривень. У затриманих вилучено пневматичний пістолет і частину викрадених грошей.