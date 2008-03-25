У Львові затримали підозрюваних у збройному нападі на відділення банку
19:48, 25 березня 2008Суспільство
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Вилучено пістолет і гроші
У місті Львів в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох місцевих жителів, обидва без постійного місця роботи.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що зазначені громадяни ввечері ввірвалися до приміщення Львівського відділення одного з банків й під загрозою пістолета відібрали в касирів 36 тис. гривень. У затриманих вилучено пневматичний пістолет і частину викрадених грошей.
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