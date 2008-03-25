Через шторм у Києві без світла залишилися близько 800 багатоповерхівок

Сьогодні о 18.01 через важкі погодні умови сталося аварійне відключення трьох повітряних лінії (ПЛ)-110 кВ «Ірпінь-Біличі», «Північна-Біличі» та «Північна-Ірпінь».

В результаті без електроенергії залишилося близько 800 багатоповерхових будинків та 1000 будинків приватного сектору, районні котельні «Біличі», «М.Борщагівка», «Виноградар», а також 19 котелень “Житлотеплоенерго”, повідомили УНІАН у прес-службі АК “Київенерго”.

Аварійні бригади “Київенерго” виконують переключення для подачі у першу чергу живлення споживачам особливої ваги, таким як «Центр радіаційної медицини», «Центр трансплантації кісткового мозку» та «Онкоцентр». Роботи з відновлення ПЛ-110 кВ та підключенню споживачів виконуються за встановленим регламентом.

Спеціально створена комісія з’ясовує причину аварійних відключень ПЛ-110 кВ, за попередніми даними, причиною відключень стали повалені штормовими поривами вітру дерева та налипання мокрого снігу на повітряні лінії.