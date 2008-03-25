Черновецький звинуватив уряд у сьогоднішній енергоаварії в Києві

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що неналежне фінансування «Київобленерго» з боку уряду поставило під загрозу тепло- і водопостачання в будинках киян. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Прес-служба КМДА нагадує, що сьогодні увечері на території області відбулася аварія, внаслідок якої опинилися без холодної і гарячої води жителі декількох житлових масивів Києва.

«У зв`язку з відсутністю належного фінансування контрольованого БЮТ «Київобленерго» і відсутністю контролю з боку уряду, сьогодні в районі Ірпеня відбувся обрив високовольтної лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення насосної станції ВАТ „Київводоканал”. У зв`язку з аварією тимчасові незручності мають жителі Святошинського, Подільського і Шевченківського районів», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, аварія сталась на території Київської області, за яку відповідає «Київобленерго». Найбільше постраждали будинки у Святошинському районі.

«Наразі на місці аварії працюють також і аварійні бригади з «Київенерго», - повідомив прес-секретар компанії Юрій БОРЗІЛОВ.

У зв`язку з поганими погодними умовами на Одеській і Житомирській трасі сталося декілька ДТП, які ускладнюють проїзд ряду аварійних бригад на місце аварії.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня о 18.01 через важкі погодні умови сталося аварійне відключення трьох повітряних лінії (ПЛ)-110 кВ «Ірпінь-Біличі», «Північна-Біличі» та «Північна-Ірпінь». В результаті без електроенергії залишилося близько 800 багатоповерхових будинків та 1000 будинків приватного сектору, районні котельні «Біличі», «М.Борщагівка», «Виноградар», а також 19 котелень “Житлотеплоенерго”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК “Київенерго”, спеціально створена комісія з’ясовує причину аварійних відключень ПЛ-110 кВ, за попередніми даними, причиною відключень стали повалені штормовими поривами вітру дерева та налипання мокрого снігу на повітряні лінії.