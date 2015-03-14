Встановлення теплолічильників у багатоквартирних будинках має одержати підтримку – експерти



Таку думку висловили експерти під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«У нас є величезна проблема з втратою тепла. У багатьох багатоквартирних будинках немає лічильників тепла, що дозволило б регулювати використання тепла й платити власникам квартир за реально спожиті кілокалорії. Ми вважаємо, що однією з державних програм має бути встановлення таких теплолічильників, щоб люди платили реально ті суми, які споживають, а не які їм малюють», - зазначила народний депутат України від об`єднання ”Самопоміч” Вікторія Войціцька.

За її словами, втрати тепла, приміром, у Львові становлять близько 13%. «У Львові від генерації тепла до входження його в квартири проходять втрати в 13%, але в деяких містах ці втрати становлять до 70%, і там люди просто платять за повітря», - сказав вона.

За словами керівника житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяни Бойко, яка також була присутня на круглому столі, встановлення теплових лічильників разом із підвищенням тарифів є однією з умов отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

«Паралельно зі збільшенням тарифів у меморандумі було прописано масове встановлення лічильників, із конкретно прописаними показниками. У 2014 році держава Україна зобов`язалося встановити додатково 40% теплових лічильників», - сказала вона.

При цьому, за словами Бойко, на сьогоднішній день всього в 30% будинків встановлено теплові лічильники, і цей показник із 2013 року не змінився.

«На сьогодні середній показник становить лише 30% теплових лічильників, але не всі вони введені в експлуатацію. У моєму будинку є лічильник, але ми по ньому не платимо. Необхідно дуже довго добиватися, щоб його ввели в експлуатацію», - сказала Бойко.

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За її словами, по 50% встановлених лічильників розрахунки не ведуться, а мешканці платять за тепло за загальними тарифами.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу.

У період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Також із 1 квітня буде підвищено тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Крім цього, НКРЕКП із 1 березня 2015 року підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на 5% і затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 19% із 1 квітня 2015 року і в 3,5 раза – середнього тарифу до березня 2017 року.