Міністерство оборони Казахстану проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".

В четвер, 23 жовтня, в Бурлинському районі Західно-Казахстанської області, який має кордон з Росією, було зафіксовано вибух безпілотника невідомого походження, повідомило Міністерство оборони Казахстану в Telegram-каналі.

"У Бурлинському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарата невідомого походження", - зазначило відомство.

Також Міноборони Казахстану додало, що уламки дрона впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. За даними, постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.

Відео дня

Відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження БпЛА.

"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що відомство проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".

Дронова атака РФ по Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними видання The Times, зафіксовано 54 підозрілих або провокаційних випадки спостереження літальних апаратів щонайменше в 13 країнах НАТО, найчастіше в Німеччині. Примітно, що в Німеччині майже половина таких випадків була поблизу аеропортів, а близько чверті – над військовими об'єктами, полігонами та складом боєприпасів. В Польщі з того моменту, як країна застосувала статтю 4 НАТО, було зафіксовано щонайменше 24 інциденти поблизу аеропортів, 13 поблизу військових об'єктів і чотири поблизу інших об'єктів критичної інфраструктури.

Також ми писали, що видання Forbes з посиланням на західних аналітиків зазначило, що США відстають у сфері безпілотних авіаційних систем. Зазначається, що ці технології наразі визначають успіх на полі бою. Гендиректор American Robotics зазначив, що російсько-українська війна повністю змінила сучасну війну. США мають вчитися на цьому досвіді. Брок попереджає, що бази США можуть стати наступною ціллю атак "у стилі Перл-Харбор", якщо не буде масштабних інвестицій у нову оборонну архітектуру.

Вас також можуть зацікавити новини: