Всесвітній день прав споживача став для України знаковим у цьому році

15 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день прав споживачів, свято, яке стосується всіх нас, оскільки споживачем є кожна людина, не залежно від віку, рівня життя та поглядів! У Євросоюзі, куди тримає курс Україна, захист прав громадян та, зокрема, споживачів товарів і послуг, завжди є пріоритетним питанням. З червня минулого року в Європі вступила в дію Директива прав споживачів, яка ще більш розширила споживацькі права на теренах усіх 28 країн-членів ЄС.

Зовсім інша ситуація склалася в Україні. З 31 липня 2014 року український споживач залишився сам на сам з неякісним обслуговуванням та такими ж товарами. Звісно, на його боці Закон України «Про захист прав споживачів». І до недавнього часу Держспоживінспеція України та її територіальні органи працювали над тим, аби норми чинного законодавства були дотримані, виробники та підприємці не порушували прав споживачів, в інакшому випадку - сплачували штраф, який йшов до бюджету країни, та відшкодовували збитки споживачеві. Одні говорили, що це тиск на бізнес, інші – допомога споживачеві.

Нагадаємо, що з 2014 року в Україні діє мораторій на проведення перевірок підприємців контролюючими органами. Так, статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (зі змінами, внесеними Законом України від 31.07.2014 № 1622-VII) заборонено проведення перевірок контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців. Виключення становлять перевірки, що проводяться ДФС України, за наявності дозволу Кабінету Міністрів України, або за ініціативи суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Спочатку мораторій мав діяти лише до 31 грудня 2014 р., проте Законом України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. дію мораторію на перевірки бізнесу контролюючими органами продовжено до 30 червня 2015 р.

У такій ситуації українські споживачі позбавлені державного захисту своїх прав на отримання якісних товарів та послуг, яке гарантується 42 ст. Конституції України та Законом України «Про захист прав споживачів». За умови дії мораторію на перевірки підприємців за зверненнями громадян, безпека, а також і здоров'я споживачів потрапили під загрозу.

Говорити, що в Україні споживачів все влаштовує, ще зарано, якщо протягом одного року Держспоживінспекцією та її територіальними органами розглядалося до 80 тис скарг (дані за 2013 рік), то можна зробити висновок, що захист прав споживачів потрібно навпаки розвивати. Виходити на новий ступінь , інформувати громадськість, формувати високий рівень ринку товарів та послуг і розвивати високу споживацьку культуру. І така система може існувати лише у взаємодії влади, бізнесу та споживача.

Частина підприємців та бізнесу також не задоволені відсутністю державного контролю, адже це спонукає до виникнення недобросовісної конкуренції, зловживань та нехтувань якістю продукції та послуг. Відповідальний бізнес зацікавлений, щоб нові стандарти та регламенти, які приймаються у зв’язку з євроінтеграційними процесами, виконувалися, та існувала сучасна європейська модель контролю. Наразі, за відсутності державного нагляду, виробники неякісної продукції можуть отримати переваги на ринку.

Незважаючи на інформацію про заборону перевірок до Держспоживінспекції України та її територіальних органів у 2014 р. громадяни подали понад 20 тис звернень щодо порушень їхніх прав як споживачів, проте.....

Найчастіше громадяни звертались за допомогою у поновленні їхніх прав як споживачів послуг (житлово-комунальних, телекомунікаційних, банківських, а також послуг з виготовлення металопластикових конструкцій, меблів, послуг з ремонту та ін.) або взагалі на їхнє ненадання чи надання не в повному обсязі – 38%. Значною була кількість скарг щодо якості продовольчих товарів; щодо придбання товарів через Інтернет, поза торгівельними або офісними приміщеннями, при укладенні договору на відстані; щодо ресторанного господарства; щодо порушення антитютюнового законодавства.

У свою чергу на скарги громадян працівники Держспоживінспекції можуть лише порадити споживачеві як діяти у разі порушення його прав та допомогти скласти судовий позов. Також Держспоживінспекціі, яку взагалі практично знищили, залишили «право» на отримані скарги від споживачів, готувати проекти розпоряджень для отримання дозволу від КМУ щодо проведення позапланових перевірок суб’єкта господарювання, який порушив права споживача. Але голос громадян щодо того, що їм потрібен державний захист, до цієї пори залишається не почутим...

Сьогодні у кожному закладі, що надає послуги чи розповсюджує товари, практично елементом декору стала «Книга відгуків і пропозицій», як ще часто говорять –«Книга скарг». Як і раніше споживач має повне право залишати там свої зауваження, але більшість громадян розуміють, що Куточок споживача тепер лише елемент декору....

Голова УП «Зелена планета» та

Лідер ГО «Рада з екологічної безпеки» Сергій Орєхов