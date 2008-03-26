У Макіївці вантажівка майже розвалила житловий будинок (фоторепортаж)

У місті Макіївка Донецької області 15 березня вантажний автомобіль врізався у приватний одноповерховий будинок, у якому проживає дві сім’ї.

Машину неможливо витягнути з будинку, оскільки порушена несуча стіна будівлі, дах фактично лежить на кабіні машини. Влада Макіївки не може ані надати тимчасове житло постраждалим, ані взяти на себе витрати з відновлення будинку.

Матеріальне становище винуватця аварії теж не дозволяє розраховувати на його участь у ремонті житла.

Фото УНІАН