У Макіївці вантажівка майже розвалила житловий будинок (фоторепортаж)
17:14, 26 березня 2008Суспільство
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Мешканців кинули напризволяще
У місті Макіївка Донецької області 15 березня вантажний автомобіль врізався у приватний одноповерховий будинок, у якому проживає дві сім’ї.
Машину неможливо витягнути з будинку, оскільки порушена несуча стіна будівлі, дах фактично лежить на кабіні машини. Влада Макіївки не може ані надати тимчасове житло постраждалим, ані взяти на себе витрати з відновлення будинку.
Матеріальне становище винуватця аварії теж не дозволяє розраховувати на його участь у ремонті житла.
Фото УНІАН
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