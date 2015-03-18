В Харкові взяли під варту підозрюваного у захопленні ОДА у березні минулого року

У Харкові суд взяв під варту підозрюваного в захопленні будівлі Харківської облдержадміністрації, яке відбулося 1 березня 2014 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, вчора, 17 березня, Ленінський районний суд Харкова обрав затриманому за підозрою у масових заворушеннях 32-річному харків’янину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці та визначив розмір застави у 60 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові вчора, 17 березня, міліція затримала ще одного підозрюваного в захопленні будівлі Харківської облдержадміністрації, яке відбулося 1 березня 2014 року.

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Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 1 березня 2014 року у Харкові учасники проросійського мітингу захопили будівлю місцевої ОДА, вигнавши звідти прихильників Євромайдану. Внаслідок сутичок тоді постраждало більше 100 осіб.

Ще одне захоплення будівлі Харківської ОДА відбулося на початку квітня 2014 року. Всі його учасники були затримані. Зараз продовжується судовий розгляд їхніх справ.

Київський райсуд Харкова 5 березня засудив одного з учасників захоплення будівлі Харківської облдержадміністрації, яке скоїла група проросійськи налаштованих осіб 1 березня 2014 року, до 5 років позбавлення волі.