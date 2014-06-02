За захоплення будівлі ОДА у Харкові будуть судити 63 активіста антимайдану – прокуратура

У Харкові до суду передані обвинувальні акти на 63 активістів антимайдану, які брали участь у захопленні будівлі Харківської облдержадміністрації в ніч на 8 квітня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ярослава Мишкова.Читайте такожГПУ передала до суду справу про знущання силовиків над активістом Майдану Гаврилюком

За його відомостями, прокуратура Харківської області затвердила обвинувальні акти щодо 63 осіб, котрі обвинувачуються за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Мишков зауважив, що ще стосовно трьох затриманих осіб справа виділена в окреме провадження.

За відомостями прокуратури, Київський районний суд Харкова завтра, 3 червня, розпочне слухання справ проти активістів антимайдану.Читайте такожГПУ нагадує українцям про кримінальну відповідальність за "співпрацю" з терористами

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. Вранці 8 квітня спецпідрозділ Національної гвардії України розблокував приміщення. Під час спецоперації було затримано 65 осіб, у них була вилучена бойова та травматична зброя, а також 6 ящиків із «коктейлями Молотова». Ще один учасник захоплення був затриманий пізніше.

Усім затриманим під час розблокування будівлі ОДА вручено письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).