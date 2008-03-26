Профспілкова організація приватних підприємців Торгового центру «Барабашове» звернулася до влади Харкова у зв’язку з подіями довкола Харківського метрополітену з вимогою не втягувати ринок у політичні маніпуляції.

Як йдеться у зверненні, переданому УНІАН, документ був обговорений на зборах профспілки та ініціативних груп підприємців та реалізаторів ТЦ «Барабашове».

«Ми бачимо, що наявні питання і проблеми технічного характеру на очах набувають яскраво вираженого політичного забарвлення, стають інструментом протиборства. Особливу тривогу викликає небажання міської влади вирішувати питання шляхом переговорів, навмисне загострення ситуації, що доходить до явних інсинуацій та неконструктивних дій», - заявляють учасники зборів.

Профспілка нагадує, що «Торговий центр є місцем роботи десятків тисяч людей. Будь-яка дестабілізація його роботи призведе до колосальних соціальних втрат і потрясінь, негативно позначиться на житті Харкова».

Автори звернення закликають міську владу «за столом переговорів з адміністрацією ТЦ «Барабашове» знайти найменш болючі способи розв’язання проблем, що накопичилися. “Ми проти політизації економічної діяльності. Ми категорично не бажаємо ставати заручниками зіткнення політичних інтересів. Ми побоюємося провокацій, які можуть зірвати нашу повсякденну й без того нелегку роботу», - заявляють працівники ТЦ «Барабашове».

Водночас профспілкова організація закликає всіх підприємців, реалізаторів та інших працівників Торгового центру «зберігати спокій і не піддаватися на можливі провокації».

Профспілка закликала «відповідальних посадових осіб ретельно зважувати можливі наслідки необдуманих дій. Харкову потрібні не потрясіння, а нормальне життя. А ваш обов`язок - його забезпечити, а не підривати».

Як повідомляв УНІАН, останнім часом представники влади Харкова заявляли, що ринок «Барабашове», під яким проходить метро, становить небезпеку для підземки, зокрема, його діяльність викликає просідання тунелю на обох коліях Салтівської лінії Харківського метрополітену

24 березня Сергій СЬОМОЧКІН - голова фракції БЮТ в Харківській міськраді і один з керівників Концерну АВЕК, до структури якого входить ринок «Барабашове», заявив про можливий теракт у харківському метро і вказав, що до його організації може бути причетний секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.

Крім того, народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, який багато років керував торговим центром концерну АВЕК, стверджує, що «необґрунтовані нападки на ТЦ «Барабашове» та концерн АВЕК, а також наспіх сфабриковані спекуляції з приводу “техногенних загроз” це особиста помста з боку КЕРНЕСА й ДОБКІНА за його участь у створенні парламентської слідчої комісії з перевірки діяльності керівництва міста.