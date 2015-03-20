Облрада хоче збільшити територію Вінниці на 4,4 тис. га

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 79 із 86 депутатів, присутніх сьогодні на черговій сесії обласної ради.

«Погодити проект землеустрою щодо зміни меж міста Вінниці, відповідно до якого площа міста буде становити 11 316,97 га із включенням в межі міста земель Вінницького району Вінницької області загальною площею 4 448,97 га», - сказано в рішенні.

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Передбачено, що в межі обласного центру увійдуть: Вінницько-Хутірська сільрада площею 947,35 га; Стадницька сільська рада - 332,3 га; Стрижавська селищна рада - 1134,39 га; Якушенецька сільська рада – 956,46 га; Агрономічна – 158,2 га; Бохоницька – 425,03 га й Луко-Мелешківська сільради – 495,2 га.

Вінницька обласна рада погодила зовнішні межі м. Вінниці та загальну площу 11,317 тис. га.

Також депутати облради звернулися із поданням до Верховної Ради про зміну зовнішніх меж Вінниці та внесення змін до розмірів території Вінницького району.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Вінниці 21 лютого минулого року Радянську площу перейменували на площу героїв Майдану.