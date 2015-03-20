Нідерландські експерти повернулися в Україну для продовження розслідування катастрофи "Боїнга-777"

Вони планують потрапити на територію, куди раніше не могли дістатися через бойові дії, передає Радіо Свобода.

Сьогодні, 20 березня, у Міністерстві юстиції Нідерландів повідомили, що команда, яка складається із 12 членів – поліцейських і військових, залишатиметься на місці катастрофи «Боїнга-777» до 28 березня.

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19 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до «неупередженого і прозорого» розслідування причин падіння літака.

Заява Лаврова з’явилася після того, як нідерландські ЗМІ повідомили, що фрагменти металу з місці катастрофи літака свідчить, що він був збитий з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Раніше у Росії припускали, що літак могли збити українські військові.

Катастрофа «Боїнга-777» на Донеччині сталася 17 липня. Внаслідок падіння літака усі 298 людей, які були на борту літака – загинули. Більшість із пасажирів цього рейсу були громадянами Нідерландів.