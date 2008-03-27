На півдні України існує загроза весняної засухи

У ряді південних регіонів України існує загроза виникнення весняної засухи, повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Незважаючи на те, що осідання випадають на півдні, але в Миколаївській області, Херсонській і в частині Одеської і Запорізької областей, степових районах Криму спостерігається тривалий дефіцит осінньо-зимових опадів, і до норми ніяк не доходить. Є загроза виникнення весняної засухи», - сказала вона.

«Ви пам`ятаєте минулий рік, коли була страшна засуха, і за всіма канонами, для відновлення водного балансу в цьому регіоні необхідно два-три роки з кількістю опадів вище норми. А в цьому регіоні навіть за осінньо-зимовий період випало дуже мало опадів – 30-60% від норми», - сказала Т.АДАМЕНКО.

За її словами, весняні запаси вологи, яка сформувалася в метровому шарі грунту, дуже низькі. Верхній шар грунту зараз добре зволожений, але в глибшому шарі вологи недостатньо, і якщо зараз почнеться потепління, волога з верхніх шарів дуже швидко випарується і рослини зможуть постраждати від засухи, сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2007 році через засуху постраждало близько 10 млн. га посівів сільгоспкультур і близько 1,1 млн. га посівів загинуло.