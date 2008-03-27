Житель Чернівців пограбував ювелірний магазин, щоб віддати борги за весілля

На Буковині правоохоронці затримали жителя Чернівців, який пограбував ювелірний магазин, щоб розрахуватися з боргами за власне весілля.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник начальника управління карного розшуку УМВС України у Чернівецькій області полковник міліції Віктор ВОЙТКОВ, злочин стався напередодні нового року. Серед дня невідомий увірвався в один із ювелірних магазинів Чернівців, де, погрожуючи трьом продавцям пневматичним пістолетом, закрив їх у підсобному приміщенні, після чого розбив вітрину, викрав ювелірні вироби з золота на суму 82 тисячі гривень і зник із місця пригоди.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України (розбій), однак, за словами В.ВОЙТКОВА, затримати зловмисника по "гарячих слідах" не вдалося. Його було оголошено в розшук.

Через певний час зловмисник видав себе сам: через шахрайства з кредитами він потрапив у поле зору правоохоронців Сторожинецького району Буковини і, зрештою, був затриманий.

23-річний зловмисник зізнався, що вліз у борги через кредити, які він брав на організацію свого весілля. Щоб їх віддати, він вирішив скоїти злочин. Після розбійного нападу золото він швидко продав скупнику за ціною значно нижчою ніж його реальна вартість. Під час обшуку в оселі скупника частину викрадених ювелірних виробів міліціонери вилучили. Нині грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.