Міністр культури пояснює, що планує робити з культурною політикою

Міністерство культури і туризму України ініціює ухвалення низки законопроектів, спрямованих на поліпшення культурної політики.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр культури Василь ВОВКУН.

Він повідомив, що вже розроблено й подано на затвердження уряду нову структуру міністерства. За словами В.ВОВКУНА, модернізація структури міністерства перетворить його на орган, що не опікується заходами, а формує і реалізує державну культурну політику.

Зокрема, вже доопрацьовано й подано на погодження в центральні органи виконавчої влади проект закону “Про культуру”, що замінить застарілі “Основи законодавства України про культуру” і вдосконалить засади й механізми реалізації культурної політики. Також підготовлено законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки білагодійництва”, що передбачає посилення підтримки меценатства, сприятиме залученню недержавних коштів у культуру.

Крім цього, підготовлено проект змін до закону “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” з метою урахування специфіки культурно-мистецької діяльності. Також готується законопроект “Про національний культурний продукт”, що законодавчо забезпечить належну присутність національного культурного продукту на ринку, сприятиме цілісності інформаційно-культурного простору України.

В.ВОВКУН повідомив, що мовна політика, яку реалізує міністерство, має на меті утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя, піднесення її статусу, промоцію україномовного культурного продукту. З цією метою доопрацьовано і подано на розгляд уряду проект Концепції державної мовної політики, розроблено План реалізації державної мовної політики і галузі культури. У держбюджеті на 2008 рік передбачена рекордна сума (28 млн. гривень) на закупівлю українських книжок для поповнення бібліотечних фондів.