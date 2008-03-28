З цінами в Києві все гаразд?

Державною інспекцією з контролю за цінами у Києві, відповідно до наданих повноважень з метою здійснення постійного контролю за цінами на споживчому ринку міста, проводяться перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання порядку встановлення і застосування роздрібних цін та торговельних надбавок на окремі види продовольчих товарів, лікарських засобів та вироби медичного призначення, встановлених Київською міською державною адміністрацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розпорядженням, яке підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, було встановлено граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, макаронні вироби, крупи, цукор – 12%, яловичину, свинину хліб і хлібобулочні вироби – 15%, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію, м’ясо птиці – 10%.

Аналіз результатів моніторингу цін на продовольчі товари засвідчує, що з початку року відбувалося поступове підвищення цін від 1 до 7 відсотків, а значний ціновий ріст у роздрібній торгівлі почав відбуватися в основному з лютого місяця 2008 року. Однак є і позитивні тенденції щодо зменшення роздрібних цін. Як показав аналіз оперативних даних моніторингу цін в торговельній мережі, станом на 20.03.2008 р. в порівнянні з цінами станом на 29.02.2008р. зменшився рівень роздрібних цін на: молоко жирн. 2,5%. – з 4,15 грн. до 4,11 грн. за 1 л, або на 0,7%; на яйця курячі – з 7,34 до 7,13 грн. за дес., або на 3%; на цукор пісок – з 3,81 до 3,74 грн. за 1 кг, або на 1,9% та інші.

Крім того, як підкреслюють в КМДА, у порівнянні з середніми цінами по Україні ціни на основні види хліба в Києві є одними з найнижчих. Київською міською державною адміністрацією покриваються збитки виробництва хліба ВАТ «Київхліб» та виробництва борошна ЗАТ «Київмлин». Це сприяє стабільно низьким цінам на хлібобулочні вироби в столиці.