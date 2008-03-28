У Газпромі кажуть, що позбавитися посередників Україні не вдасться

Посередництво в газовій торгівлі між Україною і Росією нікуди не зникне. Про це в інтерв`ю газеті The Financial Times розповів заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. «Ми не закінчили відносини з RosUkrEnergo, - відзначив Медведєв, бачте, у нас існують довгострокові контракти з RosUkrEnergo за міжнародним законодавством. І зараз ми дуже ретельно працюємо над тим, щоб не порушити підписаних контрактів». Оцінюючи в цілому газовий конфлікт з Україною, Медведєв відкинув версії про політичні мотиви цих розбіжностей. «Це був не спосіб погрожувати, - сказав Медведєв про скорочення постачань. – Це було просте рішення в ситуації, що склалася: немає оплати за наш газ, немає контрактів». Відповідаючи на запитання про загрозу монополізму з боку «Газпрому», Медведєв назвав це «повною нісенітницею».

Газета.ру