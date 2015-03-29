Жителям Маріуполя порадили судитися з державою через зруйновані будинки

Міська влада хоче винести на розгляд депутатів питання про проведення експертизи для 9 приватних будинків в МКР "Східний", які були повністю зруйновані в результаті прямого попадання снарядів 24 січня 2015 року.

Про це повідомив голова Орджонікідзевської райадміністрації Володимир Степанов, повідомляє 0629.

Всього в ході теракту снаряди потрапили в 13 житлових будинків. При цьому, як стало відомо, господарі 4 будинків (два будинки на два господаря - ред.) просять у міста купити квартири, а ось більша частина власників - 9 родин - все ж сподівається, що їхні будинки будуть відновлені. Готові чекати.

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"Ми будемо звертатися до сесії, депутатів, щоб були виділені кошти на проведення експертизи ліцензованою організацією. Коли вона буде проведена, в рамках кримінальної справи, яку було відкрито СБУ 24 січня 2015 року, ми будемо мати інформацію, скільки коштів піде на відновлення будинків", - зазначив Степанов.

Очільник району наголосив, що за попередніми підрахунками на це піде до 15 мільйонів гривень. Місту таку суму виділити не під силу, тому планують домагатися від уряду.

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Крім того жителям зруйнованих будинків у Орджонікідзевській райадміністрації пропонують створити прецедент і спробувати судитися з державою. У той же час, як поділилася з 0629 сім'я Мазур( вул. Кузбаська, 50) поки до таких дій вони не готові.

Раніше всі роботи з відновлення оцінили в 105 мільйонів гривень.10 вже було виділено на компенсацію сім'ям загиблих. 4 мільйони піде на відновлення багатоповерхових будинків.