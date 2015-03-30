Україна і США здійснять спільний спостережний політ над Росією

Про це повідомив начальник російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, передають РИА Новости.

Політ відбудеться в період з 30 березня по 4 квітня 2015 року. Американський літак спостереження ОС-135В пролетить над територією Росії і Білорусі.

"В рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія США з участю представників України планує виконати спостережний політ над територією групи держав-учасників Республіка Білорусь та Російська Федерація", - повідомив Рижков.

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Договір з відкритого неба був прийнятий 27 державами-учасниками Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 1992 році в Хельсінкі. Його мета - зміцнення взаєморозуміння і довіри. Зараз учасниками Договору з відкритого неба є 34 держави.