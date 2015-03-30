У Ростові з'явилося нове кладовище з 500 безіменними могилами (фото)
У мережі з'явилися повідомлення про те, що в червні-вересні 2014 року з'явилося дивне захоронення, в стороні від місцевого кладовища - на окремій дільниці з'явилося близько 500 безіменних нових могил.
Про це повідомляє Новий Регіон.
На карті Ростова дійсно є такий об'єкт. Поховання розташоване в географічному трикутнику між Темерницьким, Верхньотемерницьким і річкою Темерник.
На знімках з геомітками території Ростова-на-Дону, опублікованих в мережі, помітно дивне поховання, яке відокремлено від місцевого кладовища.
При цьому кількість могил з останками невідомих людей на кладовищі в Ростові-на-Дону збільшується. Як повідомляється, більшість поховань - з написом «НМ» і «НЖ», що, ймовірно, означає «невідомий чоловік ("мужчина" російською - ред.)» і «невідома жінка».
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На могилах смерть невідомих датується періодом літо-осінь 2014 року, при цьому середній вік похованих - 20-40 років.
Раніше повідомлялося, що між злочинним угрупованням так званого «міністерства державної безпеки» та іншими незаконними збройними формуваннями бойовиків на Донбасі наростає конфлікт.