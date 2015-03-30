Квітень почнеться в Україні зливами, штормами і заморозками

У понеділок, 30 березня, пройдуть дощі, 31 березня вони будуть невеликими, а в середу, 1 квітня, опади посиляться, дощі перейдуть у зливи. 2-4 квітня дощі змішаються з мокрим снігом. 1 і 4 квітня в Україні очікуються сильні опади. У неділю, 5 квітня, на півдні та сході України буде переважати суха погода. Про це повідомляє «Оpogode».

Протягом тижня в більшості областей помірний вітер буде чергуватися з штормовим, від 5-10 до 15-22 метрів на секунду.

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30 березня в Україні очікується потепління до 8-13 градусів, а з 31 березня температура повітря поступово знизиться. Вночі вона становитиме від 4 тепла до 3 морозу, а в денні години очікується 0-8 градусів тепла.

У Києві тиждень буде вологим і вітряним. Очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря буде коливатися в межах вночі 0-3 градусів тепла, вдень від 10 градусів тепла 30 березня до 2-7 градусів тепла в інший час.