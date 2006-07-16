”Веселад” показав клас в Австрії

В австрійському місті Зеєбоден (Федеральна земля Карінтія) проходить міжнародний фестиваль дитячого танцю.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому беруть участь танцювальні колективи з України, Франції, Австрії, Хорватії, Болгарії та інших країн.

Україна представлена зразковим дитячим хореографічним ансамблем «Веселад» під керівництвом Віталія ГУСОВСЬКОГО та заслуженої артистки України Лариси ГУСОВСЬКОЇ.

У день відкриття фестивалю на центральній площі міста після початку виступу «Веселаду» через знеструмлення площі вимкнулась фонограма. Однак учасники ансамблю завершили виступ без музичного супроводу, чим викликали тривалі овації публіки.

Як сказала УНІАН керівник оргкомітету фестивалю Едда ХОЛЬЗЕР, таке сталося вперше, і всі були переконані, що українські танцюристи перервуть виступ. Однак вони довели свою високу професійну майстерність, незважаючи на юний вік, зауважила Е.ХОЛЬЗЕР.

Фестиваль триватиме до 19 липня. Він проводиться втринадцяте. «Веселад» виступатиме на центральних концертних майданчиках.