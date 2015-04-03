Бійці "Азова" у жартівливому відео підняли американський прапор над Широкіним

Бійці полку "Азов" зняли жартівливе відео, у якому в образі американських військових Томаса Міллєра та Ештона Катчера (ім'я популярного голлівудського актора - ред.) передали привіт головному рупору Кремля, телеведучому Дмитру Кисельову.

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"Це відео ми зробили спеціально для Дмитра Кисельова. Привіт, Дмитре. І хлопці, ви маєте знати: ні горілці, ні Росії. Тільки кока-кола, тільки Барак Обама", - наголосили бійці.

Наприкінці відео українські військові підняли над будинком у районі Широкіного американський прапор.

Бійці полку "Азов" зняли жартівливе відео для головного рупора Кремля ведучого Дмитра Кисельова і підняли прапор США у Ш... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 3 квітня 2015 р.