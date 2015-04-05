Російський літак евакуював із Ємену 160 осіб, у тому числі українців

Про це повідомляє ТАСС.

Наголошується, що на борту Іл-62 в Москву прибули громадяни Росії, Узбекистану, Таджикистану, України, Ємену, Киргизії, Куби та Іраку. Усього - близько 160 осіб, з них 23 - діти.

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Дорога зі столиці Ємену Сани в Москву зайняла більше восьми годин. Спочатку Іл-62 з пасажирами на борту здійснив переліт в Каїр, де поповнив запаси палива, а потім подався до Москви.

Усі прибулі проходять медичний та митний контроль. Потім біженців на спеціальних автобусах привозять в готелі, а тих, хто продовжує свою подорож, доставляють в аеропорти і на вокзали.

Як зазначили пасажири літака, що прилетів ввечері в суботу, в Ємені ще залишаються бажаючі покинути цю країну. "Наскільки я знаю, в списку на евакуацію записалися ще більше 1000 чоловік", - сказала Гульнар Саліх, яка була змушена з дітьми покинути Ємен з-за бойових дій.