Російський літак евакуював із Ємену 160 осіб, у тому числі українців
Четвертий за останні кілька днів російський літак із Ємену з громадянами Росії та інших країн, що вимушено покинули територію країни, приземлився в ніч на неділю на підмосковному аеродромі Чкаловський.
Про це повідомляє ТАСС.
Наголошується, що на борту Іл-62 в Москву прибули громадяни Росії, Узбекистану, Таджикистану, України, Ємену, Киргизії, Куби та Іраку. Усього - близько 160 осіб, з них 23 - діти.
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Дорога зі столиці Ємену Сани в Москву зайняла більше восьми годин. Спочатку Іл-62 з пасажирами на борту здійснив переліт в Каїр, де поповнив запаси палива, а потім подався до Москви.
Усі прибулі проходять медичний та митний контроль. Потім біженців на спеціальних автобусах привозять в готелі, а тих, хто продовжує свою подорож, доставляють в аеропорти і на вокзали.
Як зазначили пасажири літака, що прилетів ввечері в суботу, в Ємені ще залишаються бажаючі покинути цю країну. "Наскільки я знаю, в списку на евакуацію записалися ще більше 1000 чоловік", - сказала Гульнар Саліх, яка була змушена з дітьми покинути Ємен з-за бойових дій.