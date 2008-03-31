Капітан «Нафтогазу-67»: ми зробили все, щоб урятувати судно

Команда діяла в найкращих морських традиціях, заявив Юрій Кулемесін в інтерв’ю гонконзькій англомовній газеті «Санді Морнінґ Пост» у неділю.

За його словами, більша частина команди не змогла вибратися з внутрішніх приміщень саме через те, що робила все можливе для порятунку пошкодженого судна.

«Нафтогаз-67» затонув поблизу узбережжя Гонконгу минулої п’ятниці, 22 березня, від зіткнення з китайським судном.

Врятувалися лише шестеро з 24 українських моряків і китайський громадянин, який був на борту.

Наразі знайшли тіла тільки трьох загиблих. 15 осіб далі вважають зниклими безвісти.

За словами капітана, дві хвилини, що пройшли від зіткнення до загибелі його судна, «тривали як ціле життя».

А в інтерв’ю журналістам у Гонконзі в неділю сам Кулемесін знову заявив, що китайське судно, з яким сталося зіткнення, пішло далі своїм курсом і не реагувало на сигнали про допомогу.

Радіо Свобода