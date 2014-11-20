В СБУ заявляють про нову хвилю хакерських атак на державні органи влади
23:46, 20 листопада 2014Політика
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Служба Безпеки України фіксує чергову хвилю хакерських атак на комп'ютери державних органів влади України.
СБУ фіксує нову хвилю хакерських атак на державні органи влади \ snob.ru
Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
"Злочинці намагаються зламати інформаційні мережі та поштові сервери державних установ. Під виглядом офіційних листів надсилаються електронні повідомлення з вкладеним в нього шкідливим програмним забезпеченням, яке рекомендується встановити", - написав радник.
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За його словами, почастішали випадки так званих fishing, тобто розсилки фейкових листів зі шкідливими вкладеннями.
В СБУ закликали керівників держустанов, а також співробітників IT посилити заходи безпеки, перевіряти достовірність підозрілих листів і матеріалів, які надходять на електронну пошту.
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