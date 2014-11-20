В СБУ заявляють про нову хвилю хакерських атак на державні органи влади

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Злочинці намагаються зламати інформаційні мережі та поштові сервери державних установ. Під виглядом офіційних листів надсилаються електронні повідомлення з вкладеним в нього шкідливим програмним забезпеченням, яке рекомендується встановити", - написав радник.

Читайте такожУкраїнські хакери зламали пошту МВС РФ

За його словами, почастішали випадки так званих fishing, тобто розсилки фейкових листів зі шкідливими вкладеннями.

В СБУ закликали керівників держустанов, а також співробітників IT посилити заходи безпеки, перевіряти достовірність підозрілих листів і матеріалів, які надходять на електронну пошту.