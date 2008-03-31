КПУ, СПУ і Вітренко на Майдані матюкають Буша англійською (фото)

В Києві на Майдані Незалежності близько 500 прихильників КПУ, СПУ та Блоку Вітренко протестують проти НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, свою акцію вони розпочали близько 9.00.

Учасники акції вишикувались біля пам’ятника, що символізує незалежність України, тримають в руках партійні прапори та велику кількість антинатовських транспарантів, на яких, зокрема, написано «НАТО хуже гестапо», «Нет НАТО», «НАТО – война, смерть и слезы», «Yankee – go home». Вони також встановили на Майдані намети кольорів свої політичних сил.

Окрім того вздовж вулиці Інститутської учасники акції вивісили білий транспарант, на якому червоними латинськими літерами написано ненормативні вислови англійською мовою на адресу Президента США Джорджа БУША та НАТО. Перед мітингуючими ніхто із їхніх лідерів не виступає.