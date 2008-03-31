Управління Держохорони вважає, що Бушу в Україні нічого не загрожує

Управління Державної охорони не вбачає будь-яких загроз безпеці перебування в Україні, зокрема в Києві, Президента США Джорджа БУША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник УДО Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

«Оперативна обстановка в м. Києві і в цілому в Україні нормальна, стабільна і контрольована, тобто будь-яких загроз немає і думаю не буде», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

При цьому він зауважив, що Управління Держохорони «в тісній взаємодії з правоохоронними органами, з представниками КМДА, з нашими американськими колегами я думаю забезпечать безпеку президентові США». Також він поінформував, що наразі у зв’язку з візитом високопосадової особи США створено та працює координаційний штаб. Крім того, співробітники Управління Держохорони, а також працівники СБУ, зокрема, які відповідають за антитерористичні прояви, співробітники ДАІ, МВС переведені на посилений режим роботи. В.ГЕЛЕТЕЙ нагадав, що для охорони громадського порядку столиці під час перебування американської делегації МВС виділило 4 тис. співробітників.

Водночас, В.ГЕЛЕТЕЙ поінформував, що у зв’язку з перебуванням Дж.БУША в Києві буде перекрито рух та обмежено перебування осіб на Софіївській, Михайлівській площах, вулицях Михайлівській, Малій Житомирській, Прорізній, Лютеранській, Інститутській, Банковій, а також частково обмежено доступ до вулиці Хрещатик.

Крім того, начальник Управління Держохорони, звертаючись до киян, які мешкають та працюють у вказаних місцях, попросив без нагальної потреби не виходити на балкони, дахи, не відкривати вікна, не проводити фото-, відеозйомку. При цьому він пояснив, що такі заходи безпеки є прийнятними до міжнародних норм і українська сторона відповідно до цих норм, несе повну відповідальність за безпеку перебування офіційних делегацій.

В контексті зазначеного В.ГЕЛЕТЕЙ поінформував, що Управління Держохорони протягом року приймає та забезпечує безпеку близько 100 офіційним делегаціям. «Тобто у нас є певний досвід забезпечення заходів безпеки», - сказав він.