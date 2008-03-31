У Львівській області відкрили перспективні поклади газу

Дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Західукргеологія» відкрило перспективні поклади природного газу у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Надра України».

У повідомленні наголошується, що ДП «Західукргеологія» отримало важливі геологічні результати геологорозвідувального буріння в новій геологічній зоні Карпатських гір.

Зокрема, в одній з параметричних свердловин Сімаковській площі Волосянської ліцензійної ділянки (Львівська обл.) з глибини 880 м вперше в зоні одержаний притік природного газу дебітом 70 тис. куб. м за добу.

«Ця подія відкриває перспективи нарощування розвіданих запасів газу в регіоні і стимулює процес залучення недержавних коштів у геологорозвідувальні роботи. Буріння триває, тому я не виключаю відкриття нових масштабних газових покладів», - підкреслив головний геолог НАК «Надра України» Микола ЗЮЗЬКЕВИЧ.

Компанія не повідомляє інших подробиць.

Довідка УНІАН. НАК «Надра України» створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2007 рік НАК «Надра України» закінчила з чистим збитком 24,004 млн. грн., що на 8,3% менше збитку за 2006 рік.