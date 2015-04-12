У Донецьку в зоні хімічно-промислового майданчика почалася пожежа - ЗМІ
У селищі Грабарі в Куйбишевському районі Донецька почалася сильна пожежа.
Загоряння помічене в зоні хімічно-промислового майданчика, повідомляє Эхо Москвы в Санкт-Петербурге із посиланням на ЗМІ бойовиків.
«Поки що ми підібратися до місця пожежі не можемо. Спостерігаємо сильний дим», - заявив голова "адміністрацій Київського та Куйбишевського" районів Іван Приходько.
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Також чиновник зазначив, що за словами місцевих жителів, перед виникненням вогню пролунав сильний виляск, схожий на вибух. Підтвердити або спростувати дану інформацію неможливо.
Нагадаємо, у жовтні минулого року УНІАН повідомляв, що внаслідок влучання снаряда на Донецькому казенному заводі хімічних виробів сталося загоряння.