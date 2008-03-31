У Києві скоїли збройне пограбування відділення Укрпромбанку

У Києві скоєно пограбування відділення Укрпромбанку, розташованого на вулиці Княжий Затон, 15.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Пограбування сталося в п`ятницю, 28 березня, після 11.00. Згідно з наданою інформацією, грабіжник, зайшовши в приміщення відділення банку, направив пістолет на касира і почав вимагати гроші. Узявши гроші, злочинець залишив приміщення і зник на легковому автомобілі в невідомому напрямку.

«На момент пограбування у відділенні знаходилися співробітники і клієнти Укрпромбанку. Завдяки грамотним діям співробітників відділення банку, ніхто не постраждав. Загальна сума, вкрадена з відділення, склала близько 20 тис. в гривневому еквіваленті. МВС і співробітники служби безпеки банку вживають усіх необхідних заходів для розшуку злочинця», - йдеться в повідомленні банку.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році. Активи банку на 1 січня 2008 року склали 11 млрд. 333 млн. 748 тис. грн., зобов`язання - 9 млрд. 966 млн. 037 тис. грн., власний капітал - 1 млрд. 367 млн. 711 тис. грн.

Статутний капітал банку на 1 січня ц.р. склав 1,09 млрд. грн.

Чистий прибуток ТзОВ «Укрпромбанк» за підсумками 2007 року склав 87,864 млн. грн.