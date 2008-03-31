У полтавській лікарні стався вибух: є жертви

Сьогодні в першій половині дня в Полтавській обласній клінічній лікарні в приміщенні пральні пролунав вибух.

Одна з жінок, що були там, загинула на місці, друга у тяжкому стані була доставлена в лікарню, де їй зробили операцію.

За попередніми даними, в лікарні вибухнула працююча промислова пральна машина. В результаті з неї вирвалася центрифуга, якою і була вбита одна з жінок, а інша одержала серйозні каліцтва.

У лікарні працюють інспектори Держпромнагляду. Причини події ще не встановлені.

Обком