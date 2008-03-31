Річна інфляція в зоні євро у березні сягне нового максимуму

За попередніми даними, річна інфляція у березні 2008 року (березень-2008 до березня-2007) в зоні євро становитиме 3,5%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У лютому 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,3%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,4%.

До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.