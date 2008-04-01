Київським медпрацівникам з бюджету міста виділено велику суму

Кошти в сумі 104 млн. грн. передбачено виділити в поточному році з бюджету Києва на виплату надбавок працівникам закладів охорони здоров`я, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Як зазначається в документі, рішення прийнято враховуючи збільшення навантаження на працівників закладів охорони здоров`я.

Згідно з розпорядженням, керівникам закладів охорони здоров`я Києва рекомендовано встановити надбавки та преміювання працівникам галузі охорони здоров`я “за високі досягнення, складність та напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи”.

Розмір надбавок та можливого преміювання не вказується.

Як повідомляв УНІАН, минулорічним розпорядження КМДА “Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров`я м.Києва, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення” керівникам медзакладів рекомендувалось затвердити розміри надбавок для своїх працівників, враховуючи їхні досягнення у праці, складність та напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи, граничний розмір яких не повинен перевищувати 50% посадового окладу.