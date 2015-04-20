Харківська прокуратура розслідує факти самовільного захоплення двох водосховищ



Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу прокуратури Харківської області Олександр Мельник.

За словами прокурора, кримінальне провадження за фактом незаконного використання Муромського та Травянського водосховищ на території Харківського і Дергачівського районів було зареєстроване минулого тижня.

«Ніяких правових підстав для використання цих об’єктів цей суб’єкт не мав. Самовільно впродовж останніх двох років підприємство здійснювало зариблення цих водних об’єктів та вилов. Близько 270 тонн риби фактично було виловлено», - зауважив Мельник.

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Він додав, що наразі триває досудове розслідування, готується позов про стягнення шкоди, яка була розрахована в розмірі 4 млн грн, і повернення земель у власність держави.

Мельник підкреслив, що, незважаючи на заборону лову риби через нерест, до правоохоронців надходить інформація, що на Муромському і Травянському водосховищах проводиться масовий вилов риби незаконними знаряддями.

Прокурор наголосив, що в поточному році в області прокуратура встановлює масові випадки незаконного використання водних об’єктів на підставі договорів на обслуговування гідротехнічних споруд, гребель.

«Під виглядом технічного обслуговування дамби суб’єкти господарювання за цим договором по суті набували права використовувати сам водний об’єкт, зариблювати його, вести рибне господарство, а за великим рахунком, вести рибний промисел», - зауважив Мельник.