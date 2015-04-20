У Львові розпочався набір співробітників у нову патрульну службу

Сьогодні розпочався набір громадян на навчання в нову патрульну службу міст Львова та Одеси.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, конкурсний набір триватиме до 13 травня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ почало створення нової патрульної служби замість ДАІ. Набір претендентів на службу в патрульну поліцію Києва розпочався 19 січня і тривав до 6 лютого 2015 р. Для патрульної служби в Києві планується набрати близько 2 тис. співробітників, які отримуватимуть зарплату в середньому 6-8 тис. грн.

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Довідка УНІАН. Реформа МВС України розрахована на два роки, проходитиме вона в 2015-2016 роках. У цей період буде прийнята нова законодавча база, яка регламентує діяльність міністерства. Також будуть проведені функціональні та інституційні перетворення МВС. На реалізацію поставлених цілей буде використано кілька каналів фінансування. Значну частину коштів буде виділено з бюджету країни, також планується підключити іноземні інвестиції та пошук технологічної допомоги, яку нададуть західні держави.