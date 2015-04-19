В Одесі розпочався набір співробітників в нову патрульну поліцію
12:37, 19 квітня 2015Суспільство
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В Одесі розпочався набір співробітників в нову патрульну поліцію, який триватиме до 13 травня.
Обов'язкові умови - наявність водійського посвідчення категорії «В» і відсутність судимості / Facebook
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, набір кандидатів триватиме до 13 травня.
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У цю структуру приймають чоловіків і жінок у віці 21-35 років, з закінченою вищою або середньою освітою. Також обов'язкові умови - наявність водійського посвідчення категорії «В» і відсутність судимості.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив в Одесі 10 квітня новий концепт безпеки міста, що включає в себе створення нової патрульної поліції. Передбачається, що патрульна поліція почне працювати в Одесі наприкінці серпня.
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