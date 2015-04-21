У Запоріжжі "замінували" збори акціонерів обленерго

Про це повідомляють в обласному главку міліції, пише 061.

«На місце події за адресою: бульвар Вінтера, 16 негайно виїхала слідчо-оперативна група райвідділу, керівництво Ленінського райвідділу міліції, вибухо-технічна та кінологічна служби, експертно-криміналістична бригада.

Читайте такожУ Києві "замінували" ТРЦ і станцію метроВ цей час у палаці культури проходили збори акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго». З двоповерхової будівлі евакуйовані 50 осіб. При огляді приміщення з 10.30 11.20 вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Роботу палацу культури відновлено», - коментують у ВЗГ обласного ГУ МВС.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Пошуки псевдомінера тривають.