Ліквідність українських банків знизилася, але залишається прийнятною

Ліквідність українських банків залишається на допустимому рівні, попри деяке її зниження.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловила представник міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, заступник директора напряму «Фінансові інститути» Катерина ТРОФИМОВА.

За її словами, ситуація з ліквідністю в українському банківському секторі залишалася цілком комфортною до середини лютого 2008 року, що серед іншого було пов`язано зі стійким припливом іноземного капіталу.

«Пожорсткішання антиінфляційних заходів і монетарної політики, певний відплив іноземного фондування з банківського ринку і зростання потреб у ресурсах з боку корпоративного сектора в першому кварталі цього року призвели до зростання волатильності на міжбанківському ринку України. Попри деякий спад ліквідності на ринку, ситуація залишається абсолютно адекватною і прийнятною, зокрема за рахунок підтримки рефінансування з боку Національного банку» - відзначила К.ТРОФИМОВА.

Також вона вважає, що непроста ситуація на світових фінансових ринках і подальші плани уряду України із заборони інфляційного тиску в країні свідчать про те, що волатильність з ліквідністю на банківському ринку збережеться і нові спади можливі, особливо в періоди великих податкових і корпоративних виплат. «Проте це не має створити загрози для стабільності і позитивної динаміки розвитку українського банківського сектора, хоч й призведе до деякого уповільнення зростання бізнесу» - наголосила К.ТРОФИМОВА.