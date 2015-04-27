З Непалу евакуювали перших українців, аеропорт столиці країни закритий
16:42, 27 квітня 2015Суспільство
228 0
Міністерство закордонних справ україни повідомляє про те, що з Непалу, де в суботу стався потужний землетрус, евакуювали перших чотирьох громадян України.
REUTERS
Про це повідомляється в Twitter МЗС України.
.@YPerebyinis: робота з організ літака для евакуац триває. Наразі а/п Катманду закрито д/прийому літаків.Польськ літак до Делі евак 4 гр Укр
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2015
«Робота з організації літака для евакуації триває. Зараз аеропорт Катманду закритий для прийому літаків. Польський літак до Делі евакуював чотирьох громадян України», - йдеться в повідомленні.
Читайте також28 українців у Непалі вийшли на контакт, про долю 17 осіб нічого не відомо - МЗС
Як відомо, в результаті землетрусу в Непалі магнітудою 7,9 загинуло понад 3 тис. 700 осіб, ще понад 6,5 тис. людей постраждали. За даними МЗС, в Непалі перебувають 155 громадян України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter