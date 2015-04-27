З Непалу евакуювали перших українців, аеропорт столиці країни закритий

Про це повідомляється в Twitter МЗС України.

.@YPerebyinis: робота з організ літака для евакуац триває. Наразі а/п Катманду закрито д/прийому літаків.Польськ літак до Делі евак 4 гр Укр — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2015

«Робота з організації літака для евакуації триває. Зараз аеропорт Катманду закритий для прийому літаків. Польський літак до Делі евакуював чотирьох громадян України», - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, в результаті землетрусу в Непалі магнітудою 7,9 загинуло понад 3 тис. 700 осіб, ще понад 6,5 тис. людей постраждали. За даними МЗС, в Непалі перебувають 155 громадян України.