З Непалу евакуювали перших українців, аеропорт столиці країни закритий

16:42, 27 квітня 2015
Суспільство
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Міністерство закордонних справ україни повідомляє про те, що з Непалу, де в суботу стався потужний землетрус, евакуювали перших чотирьох громадян України.

REUTERS

Про це повідомляється в Twitter МЗС України.

«Робота з організації літака для евакуації триває. Зараз аеропорт Катманду закритий для прийому літаків. Польський літак до Делі евакуював чотирьох громадян України», - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, в результаті землетрусу в Непалі магнітудою 7,9 загинуло понад 3 тис. 700 осіб, ще понад 6,5 тис. людей постраждали. За даними МЗС, в Непалі перебувають 155 громадян України.

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