Черновецький обіцяє замість будівництва на Пейзажній алеї розбити сквер

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір сьогодні підписати розпорядження "Про збереження історичного ореолу й заборону будівництва в провулку Десятинному та Пейзажній алеї".

Про це він повідомив сьогодні, виїжджаючи на Пейзажну алею для зустрічі з місцевими жителями, які виступають проти забудови цієї території.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що займається цим питанням особисто. За його інформацією, рішення Київради, яким було скасовано землевідведення забудовнику, було ухвалено ще в 2006 році, коли він тільки став мером Києва.

"Але на превеликий жаль продажні суди сьогодні вирішують питання як хочуть. Звичайно, в інвестора-депутата Верховної Ради набагато більше грошей, ніж у представника громадської організації, який хоче посадити тут деревце. І ясна річ, що жодне таке рішення в суді без грошей не вирішується", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Водночас своїм розпорядженням він має намір зупинити забудовника, і вже 7 квітня пообіцяв пресі й місцевим жителям, що сам особисто посадить на місці запланованого будівництва перше дерево майбутнього скверу.

Він також сказав, що в Києві на сьогодні виявлено близько 30 земельних ділянок, щодо яких необхідно ухвалити рішення про скасування землевідведень і зупинку будівельних робіт. Він нагадав про попереднє своє розпорядження щодо зупинки будівництва на території Жовтневої лікарні. Але на прохання журналістів назвати дату, коли було підписано це розпорядження, не зміг її назвати, проте сказав, що це було "не дуже давно". На запитання чи потрібне рішення Київради у зв`язку зі скасуванням землевідведення, мер столиці сказав: "Ні, нічого не потрібно". Я звернувся до Юлії Володимирівни (прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО), попросив, щоб вона заспокоїла свого депутата пана КУРОВСЬКОГО. Сьогодні прошу, щоб вона заспокоїла іншого свого депутата. Тому що вся відповідальність лягає на її політичну силу".

У розмові з пресою він також сказав, що не відкидає вірогідності проведення сесії Київради до дати проведення позачергових виборів у Києві. "Я думаю, що, скоріш за все, буде", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання чи буде сесія Київради.