Окупований Росією Крим потрапив у десятку найгірших за рівнем свободи слова - Freedom House

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Freedom House, пише Українська правда.

Так, за стобальною шкалою (де 100 – найгірший показник) Крим отримав 94 бали і увійшов у список "найгірших з найгірших" країн і територій. При цьому такі країни, як Сирія та Іран отримали 90 балів, а сама Росія – 83 бали.

"У цій обстановці незалежні ЗМІ не існують або ледь здатні працювати, преса виступає в якості рупора режиму, доступ громадян до об'єктивної інформації жорстко обмежений, незгода подавляється за допомогою тюремного ув'язнення, тортур та інших форм репресії", – сказано в звіті.

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Організація нагадала, що півострів став підкорятися російським законам про ЗМІ після окупації та анексії на початку 2014 року, "і його ЗМІ зіткнулися з обмежувальними нормами і повсюдним насильством".

"В умовах російської окупації колись плюралістична сфера ЗМІ Криму сильно постраждала від закриття та блокування українських ЗМІ і введення російських обмежувальних регламентів для ЗМІ. Також були численні випадки залякування й насильства, які сприяють масовому від'їзду журналістів з Криму і створюють ризиковані умови для тих, хто залишився", – йдеться у звіті.

Правозахисники зазначили, що у минулому році особливо агресивно використовувалися прийоми пропаганди в Росії, "де контрольовані державою всеросійські телестанції передають безперервні кампанії демонізації, спрямовані на внутрішню опозицію, сусідні країни, політика яких дратує Москву, і широкий демократичний світ".

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"Російські ЗМІ відіграли головну роль у підготовці російської публіки до війни з Україною", – написали дослідники, нагадавши слова головного пропагандиста РФ Дмитра Кисельова про те, що "інформаційні війни стали практикою сучасного життя і основним видом ведення війни".

При цьому у Freedom House назвала "найбільш разючими" зміни свободи слова в Україні, яка поліпшила свій показник з 63 балів до 58, перейшовши з розряду невільних до частково вільних.

"Відсторонення авторитарного уряду президента Віктора Януковича призвело до зниження політичного тиску на державні ЗМІ і послаблення ворожості до незалежних думок. Однак ці успіхи були частково нівельовані наслідками конфлікту в східних регіонах країни, який створив значні перешкоди і небезпеки для журналістів", – сказано в звіті.

Загальносвітовий показник свободи слова Freedom House також назвала найгіршим за більш ніж 10 років.