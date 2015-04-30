Радіаційний фон через пожежу в Чорнобильській зоні не підвищився

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Радіаційний фон в районі пожежі знаходиться у межах норми та складає в середньому 22 мкР/год (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мкР/год). Підвищення радіаційного фону внаслідок пожежі на прилеглих територіях не зафіксовано. У м. Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год", - йдеться в повідомленні.

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Також в ДСНС інформують, що на цей час за результатами повітряної розвідки відкритих осередків загорань не виявлено, розповсюдження вогню відсутнє.

"Залучені до гасіння сили продовжують проливання окремих лісових ділянок, де спостерігається тління", - зазначили в прес-службі.

До ліквідації лісової пожежі залучено 305 осіб та 51 одиницю техніки.

Крім того, для недопущення погіршення ситуації в готовності утримуються резервні сили: від ГУ ДСНС у Києві 5 автоцистерн підвищеної прохідності та 60 чоловік особового складу; від УДСНС у Житомирській області 5 автоцистерн підвищеної прохідності та 60 чоловік особового складу.

"Робота продовжується у цілодобовому режимі до повної ліквідації окремих загорань", - наголосили в ДСНС.